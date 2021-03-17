有一對賣水果的夫妻罹患肝癌，被認為是長年將水果發霉部分切除後食用所致；南投醫院營養師則表示，長期攝取黃麴毒素可能提升罹患肝癌的機率，不過，黃麴毒素比較可能在麥類、花生及豆類食物，水果中很少見。

南投醫院營養師黃淑敏指出，水果含有膳食纖維、鎂、鉀、植物多酚、有機酸、維生素C等營養素；因為台灣氣候不易儲藏水果，或是水果特性容易腐壞，因此在保存水果時，要特別注意保鮮及衛生。

許多民眾看到水果發霉，捨不得丟掉，因此除掉壞的部分後食用。黃淑敏表示，水果在運送途中難免有碰撞，或是昆蟲咬傷導致表皮不完整，缺口處容易有細菌及微生物孳生，肉眼看不到，因此，不是將腐爛部分切除即可。

還有民眾以為，把水果放進冰箱就不會壞；黃淑敏指出，並非所有水果都適合放置冰箱保存，水果可分成更性，及非更性水果。更性水果是指水果由未熟至成熟過程中，顏色、香味及組織會產生明顯變化，含有植物乙烯，有催熟的作用，例如香蕉、蘋果、芒果、木瓜、釋迦等，過熟就容易腐壞，不是放置冰箱就能保鮮。非更性水果植物乙烯含量少，如葡萄、柳丁、橘子、鳳梨等。

水果含有許多水溶性營養素，容易在切開時流失，因此建議要吃的時候再削皮裁切；若是水果表皮已經不完整，不建議食用。

選購水果時，可由外觀判斷色澤、形狀飽滿且有重量感，外觀沒有腐壞、碰傷或是蟲咬的痕跡；水果熟成後會散發香氣，如果香氣帶有酸味，則可能是過熟發酵。

(中時 )