民進黨中常會今由副秘書長林飛帆報告「中國人大片面通過修改香港選制」相關情勢，民進黨發言人謝佩芬轉述身兼黨主席蔡英文總統聽取報告後，對此議題首度回應；蔡總統表示，這無疑是中國毀棄對香港「一國兩制」的政治承諾。

蔡英文指出，近來中共修改香港選制，以及各種方式來阻止民主人士進入議會，讓香港的民主、自由都大幅度的倒退，令人十分遺憾。

她說，她也注意到，先前中國以各種藉口，取消香港民選民意代表資格，已經讓香港民主陷入危機，而且進一步扼殺港人選擇民意代表的權利。這無疑是毀棄「一國兩制」的政治承諾。

她表示，台灣對香港議題的立場不變，也呼籲國際社會共同關注香港民主、自由倒退的問題。當然，也要重申，反對「一國兩制」是台灣人民、朝野政黨最大的共識，政府會堅守台灣的民主自由，也會持續聲援香港。

大陸全國人大會議3月11日通過修改香港選舉制度的決定，包括立法會由70席增至90席；設候選人資格審查委員會，負責審查並確認選委會候選人、特首候選人及立法會候選人資格；選委會由1200人增至1500人，分5個界別，除了原本選特首的功能，亦可選出部分立法會議員，以及提名立法會候選人等。

(中時 )