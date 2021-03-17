這群人尼克｜Ashly｜道德綁架！強迫Ashly跟尼克全家全裸泡溫泉！(影片/ 取自尼克YouTube)

台灣近年YouTuber如雨後春筍，其中「這群人」以各種搞笑影片走紅，其中一名成員尼克和愛妻Ashly結婚後，經常帶著家人拍影片，尤其愛拍攝整人系列，大多也都有好的迴響；最近尼克找爸媽和妹妹一起捉弄Ashly，要求她和一家人「裸體泡溫泉」，但當Ashly脫衣服解釦子時，小姑嚇得急阻止，才知道Ashly早就看穿他們的計畫，尼克一家人反被整。

日前尼克和家人決定惡整他的愛妻Ashly，一家人先到烏來泡溫泉「設局」，他打算要跟Ashly道德勒索，要求她脫衣服和他們「裸體泡溫泉」，但其實他們都有穿泳衣，只是藏在水底下，視覺上像是全裸；而Ashly抵達後，看到尼克跟公婆、小姑一起泡湯，一臉被嚇到的模樣。

Ashly脫衣解釦嚇壞所有人。(圖/ 摘自尼克YouTube)

尼克一家人立刻展開道德勸說，「妳是不是不把我們當一家人」、「我們不是一家人嗎」、「這是我們家族的一個習俗」，Ashly因為來自香港不懂台灣習俗，尼克還說「台灣人都這樣」；尼克媽也卯起來要Ashly不要害羞，更說出「妳看！連尼克爸都脫了」。

Ashly在尼克一家人你一言我一語下，終於妥協說「好吧！那我就脫囉」，直接先褪下外衣，Ashly乾脆的舉動反倒是讓尼克和公婆看傻，接著她還準備解開襯衫釦子，才讓小姑急忙跳出來喊「等下！！！開玩笑的啦」，尼克趕緊站起來公布真相，笑說「我們有穿褲子啦」。

最有趣的是，Ashly表示早就發現他們不是裸體泡溫泉，決定要反整他們，沒想到大成功；後來她也補充說，萬一真的被婆家要求全裸共浴，她一定會拒絕，不會被道德勒索。

(中時新聞網)