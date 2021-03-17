運安會人員在事故發生地點以專業儀器進行測量工作。（胡健森攝）

蘇花公路昨（16）日發生遊覽車自撞山壁，釀成6死39傷的悲劇，檢、警及運安會等單位積極展開調查，希望儘速釐清事故發生原因，今（17）日陸續完成肇事地點的現勘量測以及發生事故遊覽車的車上儀器、機械勘驗作業，但恐難在短時間內確認肇事原因。

運安會在17日下午派出多名人員，攜帶專業的雷射掃描測量檢測儀器等前往事故發生縣地測量，但對於到底是要檢測哪些項目，運安會人員始終三緘其口，對媒體記者的詢問不做任何回答。

但因為事故現場是一處下坡的大彎道，推估運安會人員檢內項目不脫離道路彎度、坡度及地面煞車痕距離長度等重點項目。

此外，檢察官也會同運安會人員上到發生事故的遊覽車上做仔細地採證，但採證過程同樣對媒體記者採取十足保密的態度，當勘驗人員要上車之前，立即讓警方「清場」，將隔離在數十公尺外的媒體記者全部驅離，不讓記者有任何的窺探機會。

在遊覽車游姓司機部分，據私下了解，雖然傷勢並沒有非常嚴重，但情緒卻十分不穩定，以致於警方在醫院問製筆錄時無法順利完成，問到一半因為游姓司機的情緒過於激動，警方只能暫停詢問，何時能完成詢問仍無法確定。

(中時 )