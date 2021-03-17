台中市政府陽明大樓地下停車場汽車格大小不一，疑為增加車位，造成寬度縮水。（王文吉攝）

台中市政府陽明大樓地下停車場有些車格線畫在梁柱後方。（王文吉攝）

台中市政府陽明大樓地下停車場有些車格線畫在梁柱後方。（王文吉攝）

車格線畫在梁柱後方，牆面遺留車輛擦撞痕跡。（王文吉攝）

台中市政府陽明大樓地下停車場汽車格大小不一，有的車格線甚至劃在梁柱後，民眾抱怨考驗駕駛人技術。台中市停車管理處長李春賢表示，汽車位標準為寬2.5公尺、長5.5公尺，將派員重測，若不符標準，會重新畫設，並爭取增設「在席偵測系統」，提供空位顯示。

記者實測發現，部分汽車格寬度224公分，有些車格線畫在梁柱後方，扣除擋住的部分，實際寬度不及220公分；另地面遺留塗銷的舊格線，重新劃設後，車位寬度從252公分縮水成224公分，疑為增加車位才縮減寬度。

投訴民眾抱怨「就算小車也很難停進去，許多人怕A到牆壁或樑柱，車位經常空著。」投訴民眾也表示，市長一再宣示改善空汙，為什麼諾大停車場不能設置「空位顯示燈？」在地下室找車位增加油耗，也蓄積排氣汙染。

李春賢說明，陽明大樓為1995年完竣工，當時設計單位，原採用依建築技術規則設計施工編第60條規定，一、每輛停車位為寬2.5公尺，長5.5公尺。二、但設置於室內的停車位，其5分之1車位數，每輛停車位寬度得寬減20公分。

李春賢表示，陽明地下停車場汽車格原有254席，約3年前重畫，減為僅252席。現場量測車位編號64為2.3公尺，經提送都發局審查符合停車場建築技術規，另接獲6席身障車格寬2.5公尺，不符新規範，將派工改善。至於「在席偵測系統」，將爭取籌編經費，會盡速增設。

(中時 )