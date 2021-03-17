因受到中美貿易戰影響，Google終止向授權GMS(Google Mobile Service)，直接導致華為（Huawei）也無法使用上最新的Android系統並安裝Google Play商店。華為因此在2019年推出鴻蒙OS（Harmony OS），只是推出之際並未支援手機。如今隨著時間的推進以及系統研發的進展，華為手機全面升至鴻蒙手機的時間點即將到來。你好奇哪些手機有機會用上鴻蒙系統嗎？來看看最新爆料達人的說法。

新浪微博博主 ＠長安數碼君 稍早前發文表示，經過與相關人員的溝通確認後，目前暫定搭載麒麟710晶片以上的機種，無論是華為還是榮耀（Honor）品牌，都會升級到鴻蒙OS（目前還未確認是否包含麒麟710）；換句話說，至少搭載麒麟810、麒麟820、麒麟820E、麒麟980、麒麟985、麒麟9000等晶片的手機，能保證可以升級到鴻蒙系統，而這些手機大多是2018年之後推出的。

微博博主分享可升級華為鴻蒙系統的基準，是依照所搭載的晶片而定。（摘自新浪微博）

華為在2019年開發者大會中正式發表面向全場景的分布式操作系統鴻蒙OS，該系統率先在華為智慧屏的產品中投入使用。2020年9月華為則是發表Harmony OS 2.0，針對系統全面升級。為了將鴻蒙系統移植到手機中，華為在2020年底首度釋出適用手機的測試版（beta），為旗下手機能從Android系統升級至鴻蒙系統鋪好第一階段的根基。而根據華為消費者業務軟件部總裁王成錄在華為Mate X2摺疊螢幕手機發表會中所言，華為計劃從今年4月起陸續推送鴻蒙系統升級，而Mate X2預定是就是第一款升級的機種。

＠長安數碼君 指出，至少要麒麟710以上的機種才能升級至鴻蒙系統，符合了王成錄先前所說將會涵蓋市面上90%以上機型的承諾。而目前上述說法仍非官方說法，需以華為官方公佈的標準為主。若是當前所持有的華為或是榮耀手機，並不在目前公佈可支援的範圍內，也不用過於擔心，因為後續可能因官方公佈的資訊而有所變動。

當華為開始啟動旗下手機升級到鴻蒙系統的計畫，到底其他中國大陸的安卓手機廠會不會跟進使用，成了各界好奇的問題。對此，華為的態度倒是很開放，王成錄先前已經表示「鴻蒙是開放的，如果別的手機廠商想用，我們會支持」。換句話說，到底其他手機廠能否使用鴻蒙系統，華為這邊不會卡關，主要是看各手機廠的態度。對此，中興（ZTE）在近日已正式回應沒有計畫採用。

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