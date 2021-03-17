蘇花遊覽車誰疏失? 鍾沛君慟「今公祭明忘記」

蘇花公路(東澳段)遊覽車撞山壁釀6死39輕重傷意外，今(17)初步勘驗，遊覽車左後側破一個大洞，死者大多集中在破洞處的左後5至7排，目前事故發生的真正原因 尚未釐清。對於蘇花公路意外頻傳，台北市議員鍾沛君感嘆:「最擔心的就是今日公祭，明日忘記。」事件發生之後才會有檢討的聲量。

蘇花車禍釀６死，里長（左圖）自責跪地道歉。台北市議員鍾沛君（右）看了鼻酸。（本報資料照）

最令鍾沛君悲慟的是，在這次事件發生之後，除了受害者的家人心痛不已，這次主揪旅行團的里長，現場對民眾下跪，看起來心裡相當地自責、煎熬，然而其實並非所有的錯都在里長身上，事發至今，卻還未看見業者具體對外說明。

過一個彎直接撞上，里民究出驚魂未定。（本報資料照）

由於近年疫情關係，國旅發展比往年更勝，台北市議員鍾沛君提到，低價團與安全性並不能完全劃上等號，近期有很多飯店業者釋出優惠方案，相較之下無法馬上看出旅遊團的價格在市場上的高低，若要檢討還是得回歸安全上的問題，假如國旅品質沒有提升，對消費者來說並不公平，除了價位上的折讓，「人為因素的控管」與「常態性機械養護」才是最需要做到的。她還特別提到，這次發生意外的遊覽車，雖然車齡才３年，但其實有些車輛出廠年份，並不代表整組車都是同樣年份出廠的，因為也有所謂的拼裝車，裡面的零件可能包含其他年份，這也是遊覽車公司需要出面說明的地方。

蘇花公路危險，過去車禍意外頻傳，台北市議員鍾沛君表示：政府該重視修繕與維護。（本報資料照）

最後，對於這次事件，鍾沛君表示，政府能做的事情，除了監督還有業者常態的機械把關之外，道路的修繕也是一個很重要的問題，如果在同一路段或是相似的路段不停發生意外的話，對於交通道路的改善跟維護，也該要做個通盤的檢討。

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(中時新聞網)