迴轉壽司業者「壽司郎」行銷活動，優待名字叫「鮭魚」的顧客全桌免費，引爆全台改名潮，高雄光是今天就有18人跟風，清一色是20至22歲年輕人，多數是男生，直言就是為了吃免費大餐而改名，今天只有2位女性改名，但都比男生更有創意，一個叫「李魚王大戰鮭魚王」，一個叫「蔣鮭魚與熊掌好吃藥師國考一次過」，戶所人員笑說，她可能要等到考試完畢才會把名字改回來。

日本連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」17日、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，只要名字中有「鮭魚」同音同字即可全桌免費吃，原本網路罵聲一片，不滿業者沒誠意，怎麼有人會取名「鮭魚」，沒想到，真的吸引一堆年輕人為了吃免費而改名。

高市民政局統計，今天高雄共有26人改名，全是20歲至22歲，多數是男生，改名理由幾乎都是「為了到壽司郎吃免費」，戶政人員私下揶揄，大概是男生犧牲改名，然後要帶女生去吃大餐。

光改名叫鮭魚還不夠，年輕人愛搞怪，反正都說吃完大餐之後就要改回原名，所以「鮭魚王子」、「流星鮭魚王」、「鮭魚蛋炒飯」等爆笑名字都有，不過，都沒有女生來得有創意，一名鳳山女大生下午4點多改名，叫「蔣鮭魚與熊掌好吃藥師國考一次過」，戶政人員看到名字也忍不住笑出來，不過多念幾次竟還意外順口。另一位三民區21歲李姓女大生，則巧妙運用她的姓氏，改名叫「李魚王大戰鮭魚王」。

此外，16日已有3人提前來改名叫鮭魚，2男1女，也都是年輕人，總計高雄這2天共29人響應壽司郎「鮭魚之亂」。

高市民政局指出，法律規定每人一生因「文字字義粗俗不雅或有特殊原因」可改名3次，未成年前可由父母改1次，所以如果未成年前曾改過名，這次為了參加活動改名，隔幾天再改回原名，等於已將額度用光，今後都不能再改名。

(中時 )