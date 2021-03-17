精英(2331)與國光客運今日進行了締約儀式，國光客運副董事長王應傑和精英電腦營運長陳峙(木丹)共同簽訂了「智慧型車載安全雲端管理系統」合作案，為國光客運量身打造「智慧型車載安全雲端管理系統(Pretso)」，透過雲端系統整合資訊，國光客運可利用此系統(Pretso)進行管理系統智慧化，藉由統一管理平台的建置，整合不同系統數據，能改善內部流程並且做更有效率的決策，也提供乘客更舒適的旅運服務，進而達到數位轉型的目標。

精英電腦營運長陳峙(木丹)表示：「客運業者過去的運營系統無法即時監控行車狀況，對於人員及車輛調度也難以精準掌握，精英電腦憑藉著和國際大廠合作車載系統的豐富經驗和成功案例，深切了解客運業者的營運痛點，以國際標準為客運業者打造智慧化的運營管理系統，透過大量的資料擷取及分析，可以制定出更符合客運業者營運成本的商業模式，提升產業鏈價值。」

精英電腦所研發的智慧車載管理系統「Pretso」設計的核心主軸為安全、營運、維修及加值，透過系統的資訊整合掌握駕駛行車路線、駕駛狀況、到站預估時間，做最適宜的派遣管理，也能即時追蹤燃料狀況、零組件耗損狀況，降低停機時間與提高事故排除的機動性，同時監控車內的舒適度，如駕駛平穩度，以提高服務水平，未來車廂內也可以架設廣告及娛樂系統，和不同產業有更多合作並創造商機。國光客運藉由此雲端系統將蒐集到的資料彙整至運營中心進行知識管理，能進而改善內部流程做更有效率的決策，也能確保駕駛安全並調整獎勵機制，促進整體展業提升。

國光客運指出，現有車載設備多是搭配各家廠商本身後台系統或軟體，不同設備與廠牌往往因為格式上不統一而無法相容，再加上新舊系統建置時間前後間隔久遠，造成資料彙整與管理上的不便，國光客運希望透過統一管理平台的建置，整合各不同系統數據資料與關鍵指標，減輕對有經驗資深幹部人工作業的依賴，在大數據以及人工智慧等最新科技幫助下，讓車輛與駕駛調度管理更有效率。

透過「智慧型車載安全雲端管理系統」，未來面對車輛拋錨等緊急突發狀況，將可即時掌握車上乘客數、乘客前往目的地、臨近車站可用車輛、救援車輛距離、救援駕駛派遣等等重要資訊，不像以往需要值班人員不斷透過電話聯繫確認後，在以往經驗基礎上安排緊急僅調度。

(時報資訊)