據美國石油協會(API)數據顯示，上周原油庫存意外減少100萬桶，優於分析師原先預期之增加300萬桶，投資人亦期待透過美國能源資訊署(EIA)稍晚所發布的官方數據，來尋求對原油庫存下降的確認，激勵買盤進場，美油亞洲電子盤反彈上漲；截至台北時間下午3點10分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-4月輕質原油期貨上漲0.43美元，報每桶65.21美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲0.35美元，報每桶68.74美元。(商品行情網)

(時報資訊)