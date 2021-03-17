《國際油價》料庫存降 美油亞洲電子盤反彈 16:482021/03/17 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國石油協會(API)數據顯示，上周原油庫存意外減少100萬桶，優於分析師原先預期之增加300萬桶，投資人亦期待透過美國能源資訊署(EIA)稍晚所發布的官方數據，來尋求對原油庫存下降的確認，激勵買盤進場，美油亞洲電子盤反彈上漲；截至台北時間下午3點10分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-4月輕質原油期貨上漲0.43美元，報每桶65.21美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲0.35美元，報每桶68.74美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤走揚 《商情》庫存回補 紐約棉花反彈收漲 (時報資訊) #美油 #亞洲 #電子盤 #原油庫存 #報每桶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》美FED談話在即 KOSPI觀望氣氛濃 11:592021/03/17 財經 《港股》一度翻紅 恆生兩萬九保衛戰 11:082021/03/17 財經 《商情》中經濟數據激增 亞洲天膠反彈上漲 09:432021/03/17 財經 IC設計夯到爆 散戶還能撿這幾檔遺珠？ 11:202021/03/17 財經 《國際油價》美油亞洲電子盤續弱 11:592021/03/17 財經 《韓股》觀望聯準會決議 韓股收低 16:142021/03/17 財經 高美館重啟升級 創造空間、人文與藝術交織的美好時刻 10:002021/03/17 生活 美日批判中國採取不符合現有國際秩序的行動！美日會談 對台海和平穩定達成共識 04:102021/03/17 焦點要聞 蘋果股價逆勢漲 23日新品發表 概念股衝 11:342021/03/17 財經 《匯市》新台幣盤中貶破28.3元 FOMC會後談話牽動資金進出 13:072021/03/17 財經 《盤後解析》台指期結算震盪 守16200點 14:322021/03/17 財經 財經熱門新聞 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 1分鐘讀財經》扯！壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息 - 財經 一票妖股驚悚開殺了 專家警告：勿忘「天國一輝」 - 財經 壽險去年海賺2千億 僅一家申請發現金股利 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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