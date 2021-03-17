中華開發金控17日舉辦2020年第四季法人說明會。開發金控2020年總資產達3.4兆元，累積獲利為125.5億元。2021年前二月累計稅後獲利達49.9億元，相較去年同期增幅達351％，由於今年出售南京東路舊大樓收益可望在第三季入帳，預期將大幅拉升今年整體獲利。

針對開發金控的五年發展目標，總經理龐德明提出ABCDE五大策略，致力加速成長、數位創新、資產配置。ABCDE五大策略包括：Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（卓越雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行）。

「數位躍升」被視為首要之務，集團所有子公司都將加速數位轉型列為今年的優先行動方案，打造以行動裝置體驗為優先的數位平台並與策略夥伴結盟布建生態系，期能成為業內標竿；「卓越雇主」則以人才培育計畫、改革考核及激勵措施等，期能成為員工首選；另外，藉由推動「顧客導向」策略，注重顧客旅程數位化及全方位金融解決方案，期能贏得最佳口碑；同時，運用跨售、大數據分析、併購等策略以「驅動成長」；再透過數位基礎建設及拓展銷售通路，以追求「高效執行」的業務發展策略。

2021年2月開發金控對中國人壽綜合持股比例已提升至56％，中國人壽2020年稅後淨利為新臺幣155.5億元，年成長14％，開發金控認列新臺幣42.7億元。凱基銀行2020年稅後獲利新臺幣42.3億元，核心利息及手續費收入較去年成長10％，優於同業；活期存款增加44%，高於同業平均21％，放款規模成長9％，亦高於同業平均6％。

凱基證券整體業務表現提升，2020年稅後淨利新臺幣87.1億元，年成長44％，海外獲利成長47％，持續貢獻逾兩成獲利；凱基投信2020年營收成長27％，資產管理規模增為新臺幣1,818億元。

中華開發資本受疫情影響部分投資部位評價表現，2020年稅後淨損為新臺幣11.5億元。為善用臺灣生醫人才優勢並串接大中華區資源及商機，開發資本新募集成立之生醫貳基金，規模達31億元。2021年並預計募集三檔新主題式基金，包括：Intelligence Partners、Private Credit及Leverage Buyout Fund，可望帶動業務成長。截至2020年底，總資產管理規模達新臺幣468億元。

(工商 )