金融業拼金融科技，金管會也加速拼監理科技！金管會主委黃天牧17日在參加監理科技黑客松競賽頒獎典禮中指出，金管會推動數位監理機制，包括：存保公司已完成純網銀監理系統開發，將配合純網銀開業正式上線，二、由集保公司辦理的票券數位監理平台也將在2021年6月正式啟用，三、金管會後續也將持續推動銀行業的數位監理申報作業，除被動接受金融機構申報外，也可以透過應用程式界面API主動擷取資料，運用人工智慧機器學習及大數據分析，做到即時監理，有效降低潛在的風險影響程度。

黃天牧指出，配合數位金融業務的開放與發展，金管會在2018年公告受理申請設立純網路銀行，共有3家獲得設立許可，為因應純網銀的風險控管，以及國際監理科技發展趨勢，2019年已組成「推動數位監理申報機制」專案小組，共同研議發展我國監理科技應用，2020年8月發布以形塑友善的金融科技發展生態系為願景的「金融科技發展路徑圖」，也將監理科技列為八大面向之一，包括推動數位監理機制，以及舉辦監理科技黑客松兩項重要推動措施。

在推動數位監理機制方面，目前存保公司已完成純網銀監理系統開發，將配合純網銀開業正式上線，由集保公司辦理的票券數位監理平台也將在今年6月正式啟用，金管會後續也將持續推動銀行業的數位監理申報作業，除被動接受金融機構申報外，也可以透過應用程式界面API主動擷取資料，運用人工智慧機器學習及大數據分析，做到即時監理，有效降低潛在的風險影響程度。

黃天牧指出，監理科技黑客松為金管會去年8月發布的「金融科技發展路徑圖」重要的推動政策之一，感謝金融總會與集保公司共同舉辦這項競賽，以及資策會協助規劃執行，從去年8月中旬辦理公開招募到完成決賽評選，對於所有參與的周邊單位、金融機構、專家學者等長達半年期間的投入，在此表達最誠摯的謝意。

在舉辦監理科技黑客松方面，本屆有國內外團隊共62個提案，從中評選出3個優秀團隊，這些優秀的解決方案，後續將可能做為周邊單位、金融機構或主管機關導入的技術應用或研發監理科技的基礎，以發揮更大的效益，因此金管會非常高興看到這3個團隊通過這麼多評審的肯定，獲得獎項。

此次佳作獎項由分別由身分守門員、Caulis、誰是藏鏡人拿下大會獎優勝，佳作獎由吹哨者聯盟、Mr.AML、獲得。

(工商 )