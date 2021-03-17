大學「繁星推薦」入學放榜，國立中興高中130名學生報名，錄取58人，錄取率45％，錄取國立大學33人，超過56％，其中錄取頂尖大學台大、清大、交大、成大以及政大6人；特殊的是，二輪分發有17人上榜。

陳宥翔為校排2％，面對高中課業難度高，同儕競爭壓力大，他以積極的態度來應對，也常參加學校製作環境科學的科展，到中教大進行小論文發表等，他很開心錄取交大機械工程學系。

洪睿廷國中會考成績可以上台中一中，但他以中興高中為第一志願，每個科目都認真學習，總共14個科目的4學期成績，他有13個科目是校排第一，繁星放榜，他錄取台大材料科學學系。

李哲宇就讀普通班，學測考出52級分的好成績，未來想要從事半導體業，順利錄取中山大學電機工程學系；李哲宇說，最感謝的人是導師陳雲綺，總是苦口婆心，提醒他們要及時用功，雖然話語有時逆耳，但事後回想，都是善意且正面的提醒。

黃舒郁及邱芊纓，感謝導師呂宜臻尊重及理解高三學生的感覺，不論是課業或是心情，老師都能夠聆聽與支持，兩人分別考上台北大學應用外語系，及台南藝術大學應用音樂系。

(中時 )