日本連鎖壽司店壽司郎推出優惠活動，凡姓名有「鮭魚」同字、諧音，可享消費免費活動，起初不被民眾看好大多認為太沒誠意，因為沒有人名字會叫鮭魚，沒想到昨(16日)和今日掀起一波改名熱潮，就有網友點出，壽司郎失算了，「壽司郎是不是小看台灣人的貪小便宜」。

一名網友昨(16日)在PTT上發文指出，壽司郎是不是太小看台灣人的貪小便宜，因為一堆人為了吃免費的壽司大餐，真的衝去戶政事所改名，北中南各地都出現了許多鮭魚先生、小姐讓原PO看傻，更指出，壽司郎是否會因為太多人改名，「結果最後壽司郎活動縮水，把那些改名字的鮭魚臉打腫腫的」。

另外，還有其他網友認為，跟著改名鮭魚，只為了吃免費的壽司，這種行為很像小丑，「網路上還能有一堆人跟著附和，難道都不覺得把自己搞的像小丑嗎？就為了吃免費壽司很可笑」。

貼文發出後網友紛提出看法，由於大多數改名的多為89、90年次的年輕人，「我覺得好笑就好，又不是你的家人或小孩，幹嘛替他煩惱」、「改名的人都沒在煩惱了 你幹嘛替他擔心覺得他像小丑」、「用鮭魚釣到一堆鮭魚，幫忙打廣告」、「老人的話只會覺得他們蠢，會造成很多麻煩，所以笑不出來」。

據了解，真的有改名的網友在網路上開團，要帶人進去免費吃壽司大餐，就有網友擔心受司郎會虧損太多，「別小看台灣人，一定會有人一直帶團進去刷免費次數」、「是已經有人開團了，刷免費次數，臉書上有」，但是另有人指出，不必擔心受司郎會虧損，「店家隨時可以更改活動，有寫在DM上，這是常識」、「不會虧多少不用替公司擔心」。

(中時新聞網)