大學繁星學群放榜，國立竹北高中有38名學生成功「摘星」，有28人確定進台清交成政等頂流大學，其中，宋沛潔錄取台大政治系國際關係組，立志要當耳鼻喉科醫師的洪佑熙，順利通過國立高雄醫學大學醫學系第1階段篩選。

宋沛潔錄從小常跟在教育界服務的母親，透過國際發明獎到國外遊歷，自己也有多個發明作品獲得國際發明獎，並曾參加教育部青年代表團到以色列討論環境議題，她說不非排除未來做外交官。

洪佑熙說，他從小有呼吸道過敏問題，國中準備會考曾因中耳炎就醫，遇到很有耐心的耳鼻喉科醫師，讓他覺得很溫暖，從此立志也要當這樣的暖男醫師。

錄取清大資訊工程學系的邱翊華說，她對程式軟體的開發有興趣，曾設計過電腦遊戲跟同學親友分享，獲得不少成就感，希望進入清大資工系後能精進，未來在IT業界有所發揮。

另外，鄭鈞瀚錄取陽明交大資工系，同類群的黃芊卉則進成功大學資工系。錄取台師大國文系的曾怡晴則想要有一天站在講台上，春風化雨。

國立關西高中指出，該校今年繁星錄取率達到86.66％，比全國60.32％高出甚多，國立大學率取人數比去年增加8個，國立大的錄取率為53.8％。其中學生羅宛婷取取台灣大學護理系，台大希望入學方案則錄取畜產保健科學生林芷妘，算是刷新該校過去的繁星記錄。

(中時 )