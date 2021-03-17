職場霸凌無所不在，不管是指責謾罵還是酸言酸語，都令人難以忍受。有名網友PO文表示，自己要承接2~3人工作量，已經完全無法負荷，還得長期遭受主管言語霸凌，終於忍無可忍直接與他對嗆，結果龜縮的主管開始裝傻，還反過來勸原PO不要情緒化。

此文一出也釣出不少曾經被主管、同事欺負的網友，「之前霸凌我的那個女的被我錄音，我離職在全員頻道揭發她的行為時，她還罵我偏激什麼的，有截圖我可以告她毀謗」、「這種主管最爛，妳發洩了，他就故意裝傻，搞的妳就是情緒化，然後把妳汙名化」、「那就找好下一家，直接離職，骨氣尊嚴是自己給的」。

根據1111人力銀行調查發現，有將近7成的受訪上班族曾經遭受職場霸凌(包括言語與肢體)，霸凌者以「主管/老闆」(66.2%)佔最大宗。遭受過的狀況以「言語嘲諷／辱罵」佔大多數，其次則有「背後蓄意中傷說壞話」、「精神壓力／被排擠／被忽視」、「工作上不給予資源／支援」及「打壓工作表現」。又從性別交叉分析觀察，男性遭受職場霸凌的比例高於女性7%。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，職場中「非強勢」的霸凌行為並不少見，包括冷凍、忽視、孤立甚至是工作上不給資源等，此種消極的打壓舉動，讓被霸凌者身心俱疲，萌生離職念頭，造成人員頻於流動，而徒然消耗公司人事訓練成本。

其次，若霸凌者是來自於管理階層，其霸凌行為也容易被解釋為「強勢領導」，有時連霸凌者都不一定認為自己的舉動是一種欺壓行為，甚至容易被解讀為求好心切，以致於職場霸凌現象長期存在。

黃若薇建議，為了減少轉換職場後適應不良的狀況出現，上班族在就職前應該多方打聽新工作的環境現況，而1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」囊括上千筆各行各業的求職實戰經驗及從業人員工作甘苦分享，真實呈現職場真實樣貌。

(中時新聞網)