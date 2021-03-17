日本迴轉壽司品牌「壽司郎」推出17、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，凡是名字中有「鮭魚」2字，同音同字就能享有免費優惠，更傳出不少民眾為吃壽司，不惜將名字改為「鮭魚」，引發全台大改名之亂。國民黨台北市議員徐巧芯今天也PO出美照問自嘲，「現在改名徐鮭魚是不是太晚了」。網友留言笑稱，「可以先改徐海膽，改起來放，等做活動」

徐巧芯自拍照。(圖/徐巧芯 臉書)

新北市戶政事務所統計，截至目前為止已有7男1女共計8人改名「鮭魚」，其中昨（16）日晚上有3位年齡20-30歲間的8年級生晚間前往三重區戶政事務所取名為「鮭魚」分別為：謝渦鳴人鮭魚、我是健康鮭魚、貓咪愛吃鮭魚，令人會心一笑。

高雄市民政局則表示，截至今天下午4點半為止，高雄共有18人改名，全是20歲至22歲，多數是男生，改名理由幾乎都是「為了到壽司郎吃免費」，戶政人員私下揶揄，大概是男生犧牲改名，然後要帶女生去吃大餐。值得注意的是，唯一的女性在鳳山，下午4點多趕最後一刻改名，叫「蔣鮭魚與熊掌好吃藥師國考一次過」，戶政人員看到名字也忍不住笑出來，不過多念幾次竟還意外順口。

徐巧芯17日在臉書跟上風潮，發文自嘲「現在改名徐鮭魚是不是太晚了」。網友笑回，「可以先改徐海膽，改起來放，等做活動」、「徐干貝也不錯」。

現在改名徐鮭魚是不是太晚了🐟 （今晚8點我在少康戰情室～錄影介紹來賓的時候我就想說如果每個人都叫鮭魚應該很好笑😝） 由徐巧芯發佈於 2021年3月17日 星期三

(中時新聞網)