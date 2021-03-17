台9線115公里路段16日下午間發生遊覽車自撞山壁的嚴重事故，共造成6死39傷，事故現場猶如人間煉獄般，騰龍遊覽車的左後側車體因撞擊尖銳連續壁破大洞，有乘客連同椅子一同噴出車身，再度掀起社會大眾對台製拼裝車體安全性的疑慮。

據了解，好視野旅行社承租騰龍運通公司的遊覽車，提供復興里、仁愛里民出遊；事故發生後，騰龍運通公司李姓負責人指出，肇事遊覽車2018年出廠，車齡僅3年，上次車輛檢驗為今年1月19日，結果均符合規定。此外肇事游姓駕駛具有20年行車經驗，過去的2次違規紀錄均已結案。

經初步了解，事故發生當下，游姓駕駛聲稱「煞車煞不住」，而今上午初步勘驗結果出爐，判定遊覽車檔位停留在N檔（空檔），且輪胎也未發現剎車咬死情形。

事故發生時，駕駛聲稱：「煞車煞不住」，並要救護人員趕緊救援受傷的乘客。（本報資料照）

此次車禍事故因車體高速撞擊連續的尖銳山壁，整輛遊覽車橫卡在雙向路段中，車體的左後側破出恐怖大洞，板金支離破碎且殘破，坐在左側破洞處的乘客更直接連同椅子噴出車外，有的攤在道路上，有的卡在山溝中，現場哀鴻遍野猶如人間煉獄。

其實，遊覽車出現重大死傷車禍早已不是第一次，由血所寫下的教訓不勝枚舉，事故發生亦每每帶起檢討車輛結構的聲量，不久後又不了了之；2017年蝶戀花賞櫻團翻覆事故造成33死，雖調查報告主因指向駕駛疲勞與超速，但因肇事車輛整個車頂遭掀開，當時外界不乏對遊覽車體結構強度提出質疑。

蘇花遊覽車撞山壁6死車禍，肇事遊覽車被拖回宜蘭蘇澳分局進行鑑識。（截自中天新聞畫面）

2017年蝶戀花旅行社的遊覽車出團北返時，因駕駛過彎時未減速撞山翻車，釀成33死慘劇，整輛車頂遭掀去，畫面怵目。（本報資料照片）

而大客車、小客車以及遊覽車等車身，為各零部件組裝出的工業產品，亦即「拼裝」，也曾有業者指出，國際間發生大客車翻覆事故，同樣導致車體變形或部分破裂，但乘客平均死亡率約為20％，台灣的車禍事故死亡率卻高於世界平均。如今遊覽車車禍事故再度重演，再度掀起車身結構強度與安全性議題的討論。

(中時新聞網)