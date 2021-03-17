三星（Samsung）的「星粉」消費能力驚人，去年3月17日上線的Samsung Pay悠遊卡上線滿1週年，共創造逾新台幣3.5億元的交易金額，平均消費金額是整體悠遊卡平均的1.7倍。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，2020年是悠遊卡數位轉型元年，與三星攜手打造的行動化悠遊卡，首年即交出亮麗成績單，在信用卡加值及交通支付上，都展現最創新便利的使用體驗，更享有台灣交通政策獨有的各項身份及轉乘優惠，不僅獲得星粉肯定，更是國際行動化電子票證的指標。

與整體悠遊卡相比，星粉的消費力與使用黏著度相當高，去年悠遊卡近8,500萬張的流通卡數共嗶出623億元的業績，每張卡片年平均消費約733元，Samsung Pay悠遊卡平均消費1年消費超過2,000元，約為整體悠遊卡平均的1.7倍，平均每張Samsung Pay悠遊卡1年嗶卡次數約58次，也比悠遊卡整體數字高出1倍。

星粉也是相當具有忠誠度的一群消費者，Samsung Pay悠遊卡記名比率高達5成，比起悠遊卡整體記名比率約2成高出一截，記名悠遊卡除了對持卡人具保障，掛失後可返還餘額外，也會促使持卡人集中消費在同一張悠遊卡，加上Samsung Pay悠遊卡可使用Samsung Pay信用卡加值，持卡人也不必擔心餘額不足的問題。

此外，Samsung Pay悠遊卡最大優勢在於可直接嗶進捷運閘門，帶著手機就能順利進出捷運、公車等悠遊卡可使用的大眾交通運具，小額消費也能透過NFC「嗶」一聲就行。

想擁有Samsung Pay悠遊卡很簡單，只要在指定30餘款Samsung手機上，直接下載Samsung Pay悠遊卡即可，目前可支援機種包括8系列以上中高階手機，最新上市的Galaxy S21 5G系列手機，都支援Samsung Pay悠遊卡。

(工商 )