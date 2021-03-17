友訊科技今（17）日召開董事會通過辦理現金減資案。友訊科技指出，此次減資主要是為了提升股東權益報酬率及調整資本結構，初估減資後每股將退還股東0.8元，若再加上109年度盈餘分配的0.3元現金股利，今年股東合每股將可拿回現金1.1元。

友訊17日宣布擬辦理現金減資金額逾5.21億元，以友訊現有股本65.2億元換算，減資比例約為8％，減資後股本將下修為59.98億元，股東每股可退還新台幣0.8元。

友訊指出，本次現金減資仍須提請110年股東常會通過，並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜，若現金減資基準日前，因其他原因使得股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整減資比率與每股退還金額，或減資案因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而需修正，也會再提請股東會授權董事長處理之。

除通過減資案外，友訊17日董事會中也同步通過109年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利0.3元。若加計現金減資案順利過關，今年股東每股將可拿回新台幣1.1元現金，友訊強調，此舉不但可以讓股東更有效的運用資金，友訊科技也可藉此調整資本結構，同時提升股東權益報酬率。

(工商 )