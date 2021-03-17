環保署17日分別進行雲林褒忠產業園區與台南新市產業園區設置計畫環評小組會議，受到中美貿易戰影響，台商回台發現產業用地不足，經濟部規劃5大園區供使用，其中褒忠園區規劃為農產機械科技園區，新市開放基本金屬製造業、不含半導體製造業的電子零組件製造業等10項產業進駐，不過環評委員認為，因鄰近都是農業區，設置產業園區有污染之餘，建議進入二階環評。

開發單位經濟部指出，考量用地、環境條件、交通、產業連結性及土地利用後，擬規劃褒忠園區進駐食品及飼品製造業、機械設備製造等相關產業，並預計今年完成產業園區編定，開發工程施工並同步提供承租設廠，總面積約99.09公頃。

環評委員會議中提出，因兩園區開發場址位在台唐農業和新區域，加上有淹水潛勢區、土壤液化區、地下水管制區等多項敏感區域內，開發案會對當地周遭農業環境有重大影響，對居民健康有危害，因此希望能進入二階環評。根據過往經驗，環評案進入二階環評後，至少需要1年才能通過，將影響後續開發計畫。

工業局說，尊重委員意見，將會檢討開發面積及相關計畫，並與經濟部討論。至於是否會影響後續產業進駐，官員僅說，這還再盤點。

(工商 )