利基型記憶體廠商華邦電子17日宣布，董事會16日決議，從今年3月起，將陸續投入131億2,700萬元，用於高雄12吋晶圓新廠建置及擴充產能的生產設備、實驗室設備、測試設備及廠務設施等工程，預計2022年試營運，對此，高雄市政府經發局長廖泰翔17日表示，將與南科管理局密切合作，全力協助華邦電依照規劃時程，年底前完成新廠建設。

高雄經發局長廖泰翔17日表示，高市府去年已成立「投資高雄事務所」，指派專案經理，協助投資企業排除障礙、加速落地，同時，也早在2020年11月27日，就率隊拜會華邦電高雄廠，了解建廠進度及需求，並與南科管理局通力合作，提早佈局，有信心協助華邦電高雄廠在年底順利完工。

廖泰翔指出，華邦電自2017年宣布落腳南科高雄園區，並表示未來10年，將在高雄分階段，進行新廠規劃與陸續投資3,350億元，興建12吋晶圓廠，創造約2,500個就業機會。

他強調，未來由橋頭科學園區、仁武產業園區、楠梓科技產業園區和南部科學園區串起的「南部科技廊道」，將成全台最有價值的半導體產業聚落，讓「台灣尾，變台灣頭」。

(工商 )