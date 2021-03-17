原料PTA、EG及CPL價格上漲，帶動紡纖產品聚酯、加工絲、尼龍等產品調漲，2020年營運處於虧損的力麗(1444)、力鵬(1447)可望因產品報價提高，加上下游成衣產業需求增加，訂單能見度提升，今年第一季的營運將可翻身逆轉勝，獲利應沒問題。

聚酯、加工絲2021年以來的報價，延續2020年第四季的上漲趨勢，加工絲業者統計，今年以來，加工絲的報價已上漲了12%以上。

尼龍原料CPL報價，也因油價上漲、缺貨，呈上升趨勢；尼龍廠指出，至 2月底，每公噸已經上漲超過100美金，加上需求強勁、原料墊高下，尼龍每公噸由1550美元，到2月底已經漲到1700美元，漲幅近1成，且此趨勢持續向上。

產品價格上漲，市場對力麗、力鵬第一季獲利能力的提升都有所期待；法人估，首季的毛利率會比去年同期提升至少2個百分點以上。

目前手中訂單能見度已到第二季中的力麗指出，後疫情時代宅經濟消費只會增、不會減，對聚酯加工絲的需求預期還會成長；再加上全球原物料價格全面上漲，以目前的產業環境來看，聚酯加工絲今年上半年的景氣是正面的，樂觀說，一整年的需求都會呈「穩增長」。

市場對力鵬今年第一季營運樂觀，主要來自；蘋果無線充電Magsafe皮革卡套外部採用皮革材質，內層則有襯布保護卡片，該布料就是由力鵬獨家供應。

因油價上漲，尼龍產品原料CPL價格上漲，尼龍粒、絲產品跟著調漲，力鵬指出，今年以來的營收及獲利已逐月提升。

除此之外，力鵬在2020年的第三季成立「伊得石化」，對力鵬所挹注的業外貢獻，也讓力鵬2021年的營運成長吃下定心丸。

在「伊得石化」貿易營收的加持下，力鵬累計今年1-2月合併營收35.79億元，年成長率高達86.14%。

(工商 )