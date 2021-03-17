電動車市場逐漸進入成熟期，台達電(2308)經過多年佈局，順利搭上電動車高成長期，台達執行長鄭平表示，目前台達在電動車電機及電控動力系統市占率不低，國際車廠幾乎是我們的客戶，以今年電動車動力系統市場規模約30億美元，預估我們市占率可達10%。

台達今天舉行成立50週年記者會，台達董事長海英俊及鄭平在會前接受記者採訪，電動車相關技術逐漸成熟及Tesla銷售亮眼，吸引各大車廠加速投入電動車市場，電動車商機湧現，鴻海(2317)等台廠也摩拳擦掌，透過平台整合希望能在電動車市場分到一杯羹，深耕多年的台達也看好電動車前景，海英俊認為，電動車是台灣電子產業很好的機會。

海英俊表示，電動車對台灣電子產業是很好的機會，因為台灣有很好的ICT產業，電動車三大核心為電動車電池、電控及電機，其中電池著重在材料，這不是台達重點，台達主要在電動車的電控及電機領域，今年傳統車廠傾巢而出推出電動車款，包括賓士、福斯等各大車廠，連過去不太碰電動車的豐田也要加入，台達客戶涵蓋歐美日及大陸傳統車廠，由於歐洲等地自2030年開始禁燃油車，電動車趨勢相當明確。

在充電樁部分，鄭平表示，充電樁不是單一系統，而是一個介面，不僅要跟車子相聯，也必須跟電網相聯，還要有儲能系統，且充電樁不是單向，可以向車子充電，也可以由車子回充到建築物，台達很早就跨入充電椿領域，有各種系統整合方案，可以因應客戶需求。

鄭平表示，台達在電動車前期投很大，目前台達在電動車動力系統市占率不低，國際車廠幾乎都是我們的客戶，目前電動車傳動系統有30億美元市場規模，預估台達今年市占率可達10%，未來還要再關注投資工程人力、客戶關係、自己及供應商的產能等，預估2030年電動車市場規模將達330億美元，我們目標是市占率不低於現在的10%。

(時報資訊)