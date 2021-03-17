友訊(2332)最新於證交所召開重大訊息說明會，宣布今日董事會通過辦理現金減資案，將現金減資退還股東，主要是為提升股東權益報酬率及調整資本結構，本次友訊擬減資5215萬9693股、減資比例約為8%，若減資案通過，加上董事會今日通過之股利分配，今年友訊股東股將可拿回1.1元現金股利。

友訊今表示，董事會通過擬辦理現金減資金額為5億2159萬6930元，消除股份5215萬9693股，以目前友訊實際已發行股份總數為普通股6億5199萬6166股，依前所述減資少資本計算，預計減資比例約為8%，減資後股本為59億9836萬4730元，股東每股可退還0.8元，惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算，本次現金減資擬提請110年股東常會通過，並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

友訊今日董事會也通過109年度盈餘分配，每股將配發現金股利0.3元，加計本次現金減資案若經股東會通過辦理完成後，今年股東股將可拿回1.1元現金股利，友訊也可藉此調整資本結構及提升股東權益報酬率。

(時報資訊)