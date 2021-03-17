華碩(2357)今舉行線上法說會，華碩今年將發放26元現金股利，配息率達73%。華碩共同執行長胡書賓今天表示，雖然疫情趨緩，但今年市場終端需求的動能還是很強勁，最大挑戰是零組件的供應，去年4Q有30%的供需缺口，今年首季供需缺口約25~30%左右，供應鏈吃緊包括面板和驅動及電源IC等，連封裝測試也都相當緊俏。各價值鏈漲價不可避免，華碩也會適度反應。

胡書賓也表示，就營收面而言今年第一季是全年的谷底，下半年正面樂觀。加密貨幣價格上漲，華碩板卡出貨暢旺，至於有多少顯卡拿去挖礦，很難評估，這屬於消費者的行為，市場甚至傳說有人拿電競筆電拿去挖礦。華碩已經宣布調漲板卡價格1~2成。

對於面對缺料的挑戰，胡書賓表示，華碩有很優秀的R&D團隊，能快速處理替代料導入產品；此外，去年華碩已向供應商簽署LTA可供應基礎的供應量。

至於華碩手機，共同執行長許先越表示，手機持續和高通合作，華碩新一代ROG Phone 5提早於3月10日發表，至於新一代的ZEN Phone請市場拭目以待。ROG Phone 5除搭載高通最新Snapdragon 888 5G處理器，ROG Phone 5系列亦採用許多玩家敲碗點菜的三星AMOLED螢幕，3.5mm耳機外接孔也正式回歸，同時更改CPU位置於機身中段、集中VC散熱片範圍，並配合新一代空氣動力風扇同樣集中氣流於機背散熱區的作用下，能再降低機身表面溫度達15度。

(時報資訊)