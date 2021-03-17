新潤(6186)2020年受惠板橋翠峰、桃園青埔-新潤A18與林口A7-鉑麗三大建案交屋入帳，2020全年合併營收28.86億元、營業淨利4.84億元，年成長分別為3.41％、9.08％，稅後淨利3.83億元，EPS3.45元。

新潤興業董事長郭長庚表示，今年根據行政院主計總處預測，2021年台灣經濟成長率將由2020年的3.11％提升至4.64％，經濟基本面表現可期，公司持續穩健布局北台灣自住市場，業績表現預計將有三重的橋峰168、鶯歌的幸福莊園2期依完工交屋認列營建收入，加計林口A7的鉑麗持續交屋挹注，並陸續推出7大全新建案銷售，中長期營運向上可期。

新潤興業今年業績來源，林口A7的鉑麗案已於去年12月啟動交屋，今年持續挹注；已完銷的三重-橋峰168案、鶯歌的幸福莊園2期案可望於今年完工後，建案陸續交屋貢獻，以期挹注今、明兩年營收。而土城的新潤心城與泰山機捷A5的新潤A5，待建築完工後，將挹注明、後年兩年營收，今年業績來源無虞，營運可望持盈保泰。

(時報資訊)