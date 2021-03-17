宜蘭蘇花公路16日下午發生重大車禍，遊覽車撞山壁造成6死39傷。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日表示哀悼和慰問。
國台辦以「國台辦發言人對台灣一遊覽車事故傷亡同胞表示哀悼和慰問」為題發出書面聲明。
內容寫道，3月16日台灣宜蘭蘇花公路發生一起嚴重車禍，一輛載有45人的遊覽車撞上山壁，造成6人罹難39人受傷。
國台辦發言人朱鳳蓮表示，對發生這樣的事故感到痛心，對不幸遇難的台灣同胞表示哀悼，向遇難者家屬及受傷人員表達誠摯慰問。
(旺報 )
宜蘭蘇花公路16日下午發生重大車禍，遊覽車撞山壁造成6死39傷。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日表示哀悼和慰問。
國台辦以「國台辦發言人對台灣一遊覽車事故傷亡同胞表示哀悼和慰問」為題發出書面聲明。
內容寫道，3月16日台灣宜蘭蘇花公路發生一起嚴重車禍，一輛載有45人的遊覽車撞上山壁，造成6人罹難39人受傷。
國台辦發言人朱鳳蓮表示，對發生這樣的事故感到痛心，對不幸遇難的台灣同胞表示哀悼，向遇難者家屬及受傷人員表達誠摯慰問。
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