1名前空姐先前在網路上指控遭婆婆虐待，日後她竟拿油朝丈夫潑灑並點火焚燒，導致2人嚴重燒傷，目前檢方朝殺人未遂方向偵辦；據悉該女子與丈夫都有精神病史，網路上近來流傳該女子虐待婆婆的影片，疑似由丈夫偷拍下，影片中女子不但對婆婆拳打腳踢，拿剪刀欲剪對方頭髮，還將冰箱內的食物全部丟地上，等到警方到場竟謊稱遭婆婆毆打，2個10分鐘的影片曝光，完全推翻女子先前控訴婆婆的惡行。

網路上近來流傳一則該女子虐待婆婆的影片，疑似由丈夫偷拍下，影片中女子不但對婆婆拳打腳踢，拿剪刀欲剪對方頭髮，還將冰箱內的食物全部丟地上。（圖／翻攝自爆料公社）

根據公開的影片中，該前空姐先是出手狂打婆婆，還威脅說「我就不得好死」，接著將牆上的全家福照片撕下，向對方控訴遭丈夫毆打、被亂剪頭髮，婆婆解釋不知情後，她竟失控拿出剪刀作勢剪婆婆頭髮，還要求婆婆當場罵丈夫；爭執過程中婆婆不慎跌倒，她竟狂踢對方小腿，之後走進廚房將冰箱內食物一一丟在地方，而婆婆則一直苦求「你不要這樣子」。

該前空姐看見婆婆崩潰大哭，說「你知道什麼是地獄了？」之後抹地上倒翻的汁液往自己身上抹，一下哭、一下笑地說「我婆婆虐待我，朝我潑東西」、「不要殺我」等，2人爭吵中，她疑似被婆婆制止而咬一口，便繼續狂吼說「警察等等就要過來了，你要不要跟警察自首？」之後拿出背包中的菜刀給對方，說上面有對方指紋了，再轉身拿廚房裡的菜刀放到包包裡。

警方之後到來，她竟從原本氣憤的態度，馬上變臉向警方哭訴遭婆婆虐待，連警方看得也一頭霧水，她一下抱頭掩面痛哭、一下在路中磕頭喊「不要殺我」。（圖／翻攝自爆料公社）

該前空姐之後跑到隔壁鄰居瘋狂拍門，狂喊「有沒有人在，拜託救救我」，之後要求婆婆向警方自首打她，還不斷狂賞自己巴掌，說「每天打200下，看會不會紅」，警方之後到來，她竟從原本氣憤的態度，馬上變臉向警方哭訴遭婆婆虐待，連警方看得也一頭霧水，她一下抱頭掩面痛哭、一下在路中磕頭喊「不要殺我」，就連警消到場為她包渣傷口時，她都不斷強調被虐待、要申請保護令等等。

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(中時新聞網)