民進黨今中常會，據轉述，民進黨團總召柯建銘在中常會上也指出，近來國民黨社福衛環委員會召委安排藻礁考察、機密會議等，顯現目前的戰場都在立法院，面對各種議題，民進黨團幹部都會即時因應。

民進黨今中常會通過辦理「台灣政進步．向您報進度」施政說明會計畫；據轉述，民進黨秘書長林錫耀在中常會上報告「台灣政進步．向您報進度」施政說明會計畫時提及，黨部過去一段時間都有到地方舉辦黨務座談，支持者對於民進黨的政績也深具信心，但的確最近因為國民黨啟動公投、藻礁等議題而有些憂慮，因此黨部要啟動下鄉政策說明、論述政績，要讓支持者有信心，但不是僅針對藻礁公投。

據轉述，黨中央除了4月中開始啟動施政說明會外，各地的政績看板也會陸續上陣，加強政績宣傳。

此外，今中常會中通過於3月24日召開中執會。

另外，根據轉述，民進黨團總召柯建銘在中常會上也指出，近來國民黨社福衛環委員會召委安排藻礁考察、機密會議等，顯現目前的戰場都在立法院，面對各種議題，民進黨團幹部都會即時因應。

民進黨今中常會，邀請國家衛生研究院院長梁賡義及國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅以「精準醫療／健康發展：5G之角色」為題專案報告，發言人謝佩芬會後轉述身兼黨主席蔡英文總統聽取報告後裁示，「台灣防疫的經驗告訴我們，醫療與科技結合，能夠發揮守護民眾健康的強大功能」。

蔡總統指出，台灣在世界醫療水準相當高，可以利用現有的優勢，進一步朝「全齡精準健康」邁進，有效針對不同年齡、不同需求的國人，透過科技醫療的方式，來提升國人健康品質，並減輕醫療負擔。

她說，另外，為因應嚴重的人口老化問題，目前正在積極推動長照2.0，政府會逐步提高服務涵蓋率到70％，讓有需求的民眾，都可以獲得好的照顧。若能夠擴大運用人工智慧及大數據資料庫，必定會讓服務更精準，照顧更全面。

(中時 )