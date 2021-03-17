台灣最大汽車金融業者和潤企業（6592）近年來營運規模持續擴大，且看好車輛分期付款及企業金融市場動能，因此在第一季即啟動籌資計畫，發行無擔保普通公司債，受各大金融機構的肯定與支持，超額認購率逾300%。

和潤指出，今年度的首次無擔保普通公司債標售已完成定價，原訂發行五年期20億元，因各銀行、券商等金融機構參標情況熱絡，總投標金額逾60億元，超額認購率逾300％，最終開標結果加量至發行22億元，由華南銀行取得主辦承銷商資格，公司債計畫於4月中旬發行。

和潤認為，值此全球殖利率竄升之際，這次公司債發行認購率及截標利率均相當亮麗，顯見和潤的募資實力，及金融機構對和潤的支持。

和潤表示，此資金將成為營業資金配置、多角化業務發展之重要後盾，例如大型商用貨車/客車、大型重型機車等多元化分期產品的規劃、綠能新能源事業的布局、轉投資事業的發展等。

(工商 )