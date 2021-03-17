金管會近年力拼我國金融科技發展，金管會主委黃天牧17日首度公開表示，今日成果要感謝兩人，就是前金管會主委李瑞倉、顧立雄，他指出，金融科技發展創新條例是在李瑞倉任內決定要不要立法，而相關子法則在顧立雄任內完成，現在還有幾個個案進入金融監理沙盒在實驗、更有些已落地，金融科技創新發展文化要感謝這兩位主委指導和努力。

黃天牧17日在「2020監理科技黑客松」決賽及成果發布會致辭時指出，金融科技日新愈異前天金管會官員在立法院財委會被立委考倒，包括Clubhouse、區塊鏈、ＮＤＦ「非同質化代幣」（Non-Fungible Token）等等，有官員認不得NDF。學海無涯，「不要怕自己不懂，怕自己不願意去學」，金管會不可能每個都懂，必須不負社會期待，金融業者都在發展金融科技，身為主管機關也不能落後於業者，尤其要做政策制定，所以要特別謝謝兩位前主委李瑞倉、顧立雄。

黃天牧表示，「金融科技」四個字說得簡單，做不容易。剛才影片中金融科技創新園區主任羅至善說要「把心打開」這是一個典範的改變，在監理上和執行技術層面上有太多東西跟過去不同，如何把自己思考和制度轉換，要有心還有力，感謝存保董事長林銘寬、集保董事長林修銘，協助純網銀數位申報監視，還有今年六月「票券金融公司數位監理申報機制」，聯徵中心今年也有監理科技的改變。

黃天牧指出，金管會人力資源有限，但週邊單位是最好夥伴，公會、週邊單位負責人，在金融科技推動上有很多協助，一起做金融科技。讓台灣金融科技展現新時代典範，後疫時代數位轉型一定要繼續做下去。

黃天牧認為，監理科技不可能大開大合，要一步一腳印，這牽涉到風險與資安，主管機關一定會一步步朝監理科技發展。對於進駐金融科技創新園區的廠商，不管進入沙盒與否，金管會都有決心要協助這些廠商在有計劃的情況下協助落地開花，這也是創新園區成立最大宗旨。

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