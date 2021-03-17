熱戀中的情侶總會盼望常保新鮮感，不讓時間沖淡最初的激情，但運勢命理網站「塔羅筆記」就點名，牡羊座、雙子座及水瓶座是愛情保鮮期最短的3大星座，無論雙方感情曾經多濃烈，一旦過了熱戀期就會迅速降溫。

▍Top3：牡羊座

牡羊座率直又有衝勁，對待愛情時雖然有時候會比較莽撞，但優點就是積極樂觀，遇到喜歡的人就會勇敢牽手，在感情方面是非常主動的人。牡羊座其實並不缺乏熱情和行動力，但是缺乏考量和耐心，喜歡一個人就會狂丟直球去追求，不會把自己的喜歡藏起來，就算想藏也藏不住。可是當初期的熱情耗完，牡羊座後期的戀愛都有點後勁不足的感覺，在感情上總是三分鐘熱度，他們消耗了所有的熱情，馬上就不想和你在一起，因此他們的戀愛保鮮期非常短暫。

▍Top2：雙子座

見異思遷、三分鐘熱度是大家對於雙子座的既定印象。雙子座愛玩愛鬧，看起來朋友超多，是一個非常喜歡新鮮事物的星座，對新鮮的事物永遠充滿好奇心，會想辦法了解清楚，但常常只有三分鐘熱度，新鮮感來得快去得也快。

他們在熱戀期時，有講不完的甜言蜜語，一旦熱戀期結束，他們就會開始覺得，一定要每天甜蜜才叫幸福嗎？他們會發現自己已經厭倦了對方，很快就會提出分手。和雙子座在一起的時候很歡愉，但是幸福是很短暫的。上一秒對情人說過的永遠，下一秒轉身就離開，在愛情中三分鐘熱度。

▍Top1：水瓶座

水瓶座總是自帶安全感，不那麼重視感情，但他們只是對他人的事理性，對自己則是相當情緒化，因為他們非常在意自己的獨立空間，跟水瓶座談過戀愛的人的都曾有忽冷忽熱的感受，他們特立獨行的行為方式令人難以融入他們的世界。

在感情上也是這樣，往往和水瓶座在一起談戀愛，你通常不會感受到他們有多麼黏人或缺乏安全感，好像即使你消失一週，他們也不會有任何反應，在戀愛初期可能會讓另一半帶有著好奇心去探究著他們，可時間長了以後，卻沒有人再願意談一場熱臉貼冷屁股的感情，甚至會變得痛苦，所以水瓶座很難談一場不分手的戀愛，他們的戀愛保鮮期都十分的短暫，與水瓶座談戀愛也只能享受到他們起初一點點的熱度。

(中時新聞網)