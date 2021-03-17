在國際市場發光的台灣品牌「3點1刻」﹐將原始林喬木紅玉紅茶推往全球。承襲百年製茶經驗，3點1刻的茶葉產於自有生態茶園，實踐友善環境的理念得到歐美市場高度關注，為臺灣高品質茶葉打出名號，更於2020年疫情肆虐全球期間，在Amazon狂賣到缺貨，強攻歐美市場；產品詢問度更比往年同期暴增，深受歐美買主青睞；未來目標持續將台灣優質產品推向國際。

石城實業於1991年創立「3點1刻」品牌，本著社會企業回饋之心、以及品牌永續發展理念，創立之初在南投縣名間鄉種植了二分多地的台茶18號茶苗，以草木共生的方式，進行灌木轉化成喬木的野茶實驗。「其實初心很簡單，就是想藉此改變傳統種茶的方式，以無毒為訴求，找出對人體健康有益的茶原素。」朱俊宏說。

越南廠商參訪茶園。（圖／三點一刻提供）

憑藉家族百年製茶經驗，3點1刻成功打造沖泡飲品市場龍頭，從「產地到餐桌」的商品一條龍服務，提供消費者能夠安心購買的產品。2008年起，更創立「天時成沏」高端台灣茶品牌，在遵循大自然的法則下，這片茶園已培育出最健康的野生茶葉，以無毒為訴求，找出茶葉中對人體極有幫助的的微量元素，期盼達到友善環境之目標，善盡企業永續及企業社會責任之貢獻。

石誠實業董事長朱俊宏。（圖／三點一刻提供）

朱俊宏更進一步利用茶樹嫩芽及茶籽，進行後續轉化技術的開發，並加速商品化，以創造出對人體食用有益的價值，也因此吸引國外不少企業爭相來台參訪。他也期許，這樣的轉變除了能加惠人類與自然外，更重要的是，也為傳統品牌帶來不一樣的經營新思維。

另一方面，朱俊宏也努力培養下一代，除了讓大女兒留學美國積極拓展美加市場外，也讓留學澳洲的兒子耕耘紐澳市場，要將海外市場的版圖深度及廣度繼續拓展下去，不僅加速推出「三點1刻」多元化產品，並迎合養生風氣的盛行，他說，接下來要朝大健康產業邁進，投入微米產品的研發，往「大健康」飲品挺進。

三點一刻位於日月潭向山遊客中心的「6R新生活運動」mix茶車。（圖／三點一刻提供）

(中時 )