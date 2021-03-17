國民黨下午舉行中常會，身兼政策會副執行長的中常委林金結指出，2022九合一選舉勝負未定，黨內就有人在外高調喊話要選2024總統，徒然給外界看笑話，希望黨主席江啟臣要約束從政黨員，例如可與少康兄（中廣董事長趙少康）溝通一下。江啟臣回應「此時此刻的確不宜」，但並未說明是否會與趙溝通。

與會人士指出，林金結在會中表示，近一年多來民心渙散、大家覺得很洩氣，尤其中天新聞台被關台，凸顯民進黨蠻橫、國民黨軟弱，但如今明年2022選舉勝負未定，就有人在外面高調喊話要選2024總統，萬一2022國民黨敗選，怎麼選2024？就算想選總統，至少要等2022選完再說，現在也應先低調，否則徒然給外界看笑話。

林金結也說，黨主席必須約束從政黨員言行，尤其要選大選的人。林金結還說「建議主席可與少康兄溝通一下」。

國民黨中常委林金結。（黃福其攝）

林金結也說，除了2022選舉，今年的黨主席選舉快到了，表態的人越來越多，希望黨內要團結，不能分裂。

中常委邱素蘭則反映地方黨員意見，建議黨主席及黨代表選舉，南部偏鄉應進行通訊投票；大家不贊成黨主席要專職；明年2022選舉的參選人要早日決定，早日布局，最好黨主席選舉完成後，各縣市就推出人選；不分區立委要落實服務。

中常委謝坤宏則提議由智庫協助，在14個執政縣市提出5年願景，讓11位要尋求連任的縣市長及3位已任滿兩屆的縣長，繼續取得選民認同。

與會者說，對於中常委的意見，江啟臣說，「金結兄說得很正確，2022選舉結果未知，此時此刻的確不宜談2024選舉。」至於2022選舉，他已與各縣市黨部主委意見交換過，要提早布局，提名辦法最慢在一年前要提出，尤其不要鬧分裂，「黨主席選舉也一樣，大家作君子之爭，國民黨必須團結，不能分裂。」

(中時 )