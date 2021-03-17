「日本放送協會」（NHK）17日報導，由於自美國輸入日本的牛肉數量，已超過《美日貿易協定》規定的年度標準，因此日本政府宣布，將於18日啟動「緊急進口限制」，在未來一個月內大幅提高美國產牛肉的進口關稅。

《美日貿易協定》規定，自美國輸入日本的牛肉，2020年度以24萬2000噸為限，時間範圍則以日本財政年度的每年4月1日為起始。然而截至今年3月10日，美國產牛肉的輸入量卻已達24萬2229噸。故日本政府表示，為保護本國畜牧業者，將在本月18日至4月16日的30天內，將美國產牛肉進口關稅自目前的25.8%，大幅提升至38.5%。

日本媒體指出，美國產牛肉約佔日本牛肉進口總量的40%，與澳洲產牛肉加起來則達約90%。雖然在新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，日本的牛肉進口量已較先前減少5%，但澳洲今年持續遭遇乾旱影響，牛肉產量同樣有所下降，導致美國產牛肉的進口量增加3%。

不過日本農林水產省官員指出，由於冷凍牛肉的保存期限較長，有在關注進口量資料的牛丼、超商便當等業者只要事先增加庫存量，便不會受到太大影響；較容易受到衝擊的應是主要販賣冷藏牛肉的燒肉店或超級市場等。

根據《美日貿易協定》，美日兩國會在18日起的10天內，對此議題展開協商。《產經新聞》認為，雖然日本政府本次祭出的關稅懲罰完全符合規定，但1月才剛上任的美國拜登政府會如何因應，非常值得外界觀察。

(中時新聞網)