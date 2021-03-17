豐原高中數理實驗班張劭翌（右）如願以繁星計畫錄取高師大電機工程系。（豐原高中提供／王文吉台中傳真）

豐原高中普通班許文宣（右）繁星錄取嘉義大學生物農業科技系。（豐原高中提供／王文吉台中傳真）

繼特殊選才2人錄取國立中興大學、1人錄取國立暨南大學後，台中市立豐原高中110學年度大學繁星推薦再傳佳績，共有75人上榜。今年錄取國立大學及醫學相關科系的學生達49人，其中，包括臺大、清大、交大、成大、政大、中興、中山、中央、中正等國立大學熱門科系39人，醫學相關科系10人，繁星成績持續亮眼。

豐原高中張劭翌以達台中一中的會考成績就近選擇豐中就讀，在數理實驗班3年的他，從高一下開始就沒有補習，利用省下來的交通往返時間，靠自己不斷努力，如願以繁星計畫錄取高師大電機工程系，他對AI及機器人程式設計很有興趣，希望未來將所學傳給下一代。

普通班許文宣以低空飛過的會考成績進入豐中就讀，一心一意想藉由考上好大學改善家中拮据經濟狀況的她，正因家中無法負擔她任何補習費用，所以她告訴自己要更加善用自己的時間，也總是爭取在第一排中間的座位，成功翻轉自己的人生，以12％優異成績繁星上嘉義大學生物農業科技系，期許自己未來在疫苗學有一番成就。

校長羅瑞宏表示，繁星推薦的管道讓優質社區高中能被家長看見，就近入學讓學子免除通勤之舟車勞頓，有了充足的睡眠及運動時間，讓身體更強健、思緒更清晰，學習成效反而後來居上！就讀社區高中，藉由繁星管道讓學子摘星圓夢是值得家長及學子們思考的選項。

(中時 )