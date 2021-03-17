大學繁星放榜，南投高中再傳佳績。（南投高中提供／廖志晃南投傳真）

大學繁星放榜，國立南投高中有65人上榜，其中有21人錄取國立大學；今年參加繁星推薦學生以選系為主，高達70％以上錄取第一志願系組，其中，校排第1、2名的林怡鈞及秦婕瑜，分別錄取成功大學光電工程學系，及政治大學公共行政學系。

林怡鈞原本想到台中市讀高職，因父母反對，於是就近讀南投高中普通科，並且參加數理實驗班，高一、二時，周六安排彰師大教授到校授課進行實驗課程；每學期到清大或成大等頂尖大學，進行實驗課程及參訪，增廣視野且學到許多知識及技能，成為讀成功大學的動機。

秦婕瑜告訴自己高中要拚繁星，考上喜歡的大學，參加學校社團、誠品基金會的璞玉計畫、教育部辦理的領導人培育營等；還參加南投高中和日本仙台一高合作辦理的櫻花科技計畫，全程免費赴日本，和日本學生進行學術交流，因此以開闊的眼界，謙卑的胸懷，及更勇敢的心面對未來的挑戰。

南投高中教育基金會董事長徐孟榆，頒發獎勵金給考取頂尖大學及國立大學的同學，希望同學在大學一展長才，未來在社會上有傑出的表現。

南投高中校長傅國樑表示，今年的繁星申請，由於高三導師相當用心，從旁協助同學填寫志願選項，因此有不錯的成績，期勉考取的同學維持積極努力的態度，在大學學習也能有亮麗的成績。另外，希望學區優秀的國中同學，就近選擇南投高中入學，3年後必定可以考取頂尖的大學。

(中時 )