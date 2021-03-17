71歲施姓男子，未取得合法醫師資格，2018年間在中市西區開設「中英萬喜診所」，非法收治病患，標榜發明矯正小兒麻痺及畸形腳等儀器及技術專利，治療後即可正常行走，病患不惜花大把鈔票就診，但多數覺得無療效，甚至有患者因治療不當傷口潰爛而檢舉，施男在2年內向46名患者詐騙診療費822萬餘元，台中地院依違反《醫師法》，判刑3年6月。

施男自稱是大陸中醫博士，開設「中英萬喜診所」，先後雇用3名合法醫師當診所人頭負責人，聘任熊姓麻醉醫師，再找3名子女擔任助手及行政人員，並刊登穿白色衣袍照片、標榜免開刀治療小兒痲痺及畸形腳（腳拇趾外翻）等疾病廣告，

施男以治療儀器及技術具專利，而收取高價醫療費，並向病患佯稱，矯正小兒麻痺、畸形腳患者被他所發明免開刀的專利儀器及技術治療數日後，就可正常行走。還以怕專利技術外洩為由，故作神祕地以布簾隔圍患者下半身，人員都躲在布幕後開刀手術，術後，要求病患服用止痛藥，穿戴矯正輔具，指導物理治療。

檢警追查發現，多數病患覺得花大把錢治療均沒有療效，甚至病情惡化。左腳小兒麻痺的曹姓患者在2018年底就診，她說，施男等在她左腳鼠蹊部開刀，術後住院10天，還陸續回診10多次，她花了69萬元治療，腳不但還是沒有力，反而更差，感覺受騙。

張姓婦人因腳拇趾外翻在2019年9月間就診，施男為她做矯正手術後，以固定板及紗布固定腳趾，也開藥給她服用，但事後，傷口卻惡化、發黑，還回診清創3次，她認為就診10多次共花了41萬餘元，不但沒有效果，還搞到傷口爛掉深見骨頭，怒而提告。

施男到案坦承違法執行醫療行為，但否認詐欺取財。他辯稱，穿白袍是為了凸顯廣告效果，他因案被收押，須矯正復健的患者無法持續治療，才導致惡化，他並未詐欺，且開業期間都沒有發生醫療糾紛。

(中時 )