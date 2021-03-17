中央流行疫情指揮中心今天宣布台帛旅遊泡泡啟動，長期於帛琉設點進行醫療交流的新光醫院下午表示，為迎接旅遊泡泡成行，將著手規劃帛琉旅遊展，並預計邀帛琉總統惠恕仁4月1日前來剪綵，一同向台灣民眾推廣帛琉觀光。

新光醫院負責帛琉醫療援助計畫已有13年的歷史，董事長吳東進2019年更榮獲帛琉榮譽公民的肯定，新光醫院副院長洪子仁表示，董事長認為對帛琉觀光復興有責任，因此新光醫院決定4月1日起在亞洲廣場大樓（大亞百貨）一樓舉辦帛琉旅遊展。

洪子仁指出，以往每年都有200到300名的帛琉病患來台治療，去年疫情期間造成台帛航班中斷，當地病患若要來台治療，都是搭包機來台，一趟就要花上3、400萬，造成居民醫療上的不便，而這次旅遊泡泡的開通，除對當地觀光有幫助外，醫療通道的恢復更具意義。

台帛旅遊泡泡的首發團將於4月1日出發，洪子仁說，首發團會包含8到10位的新光醫院醫護人員及心臟、骨科、皮膚科等專科醫師，以及PCR採檢實驗室的技術人員，讓帛琉的醫療網更完整，當地也有新光醫院設置的負壓隔離病房，可讓國人在當地旅遊更安心。

參與首發團的東南旅行社副總經理蔡淑婷表示，目前已敲定住宿飯店為老爺酒店，航班以華航為主，團費部分估計不會到8萬元，盼能進一步調降團費介在6到8萬間，不過目前航空公司的票價尚未定案，但會持續爭取。

(中時 )