抽中可望有8萬價差的新股AES-KY申購已經結束，中籤率僅2.1%，沒有中籤沒關係，又有一檔KY股進行申購，科嘉-KY現金增資的承銷價暫定為105元，今(17)日收盤價為139元，有3萬4000元的價差，抽中也算是不無小補。

電腦週邊廠商科嘉-KY現增股16日起申購，承銷價為105元，可申購股數僅425張，截止日為18日，將在下周一(22日)抽籤，由於今日收盤價有139元，抽中可望有3萬4000元的價差，差不多是小資上班族一個月的薪水，仍相當誘人。

另外，今日開始也有台船的增資抽籤，承銷價暫定為17.5元，今日的收盤價則是22.9元，可小賺5400元，也算是小確辛。

吸引不少投資人參與的AES-KY為電池模組大廠新普旗下小金雞，已在16日完成申購抽籤，中籤率僅2.1%，承銷價168元，為今年來第二高承銷價掛牌公司，僅次於穎崴的348元，另一檔同樣在16日抽籤的紡織大廠聚揚，承銷價136元，中籤率更僅0.49%。

(中時新聞網)