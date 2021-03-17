中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥日前被追問AZ疫苗目前實施緩打的國家有哪些，竟回說「你們自己查就好啦！我為什麼要告訴你。」後來莊回應那天狀況是一時鬼打牆，但仍引發爭議。對此，資深媒體人陳揮文昨(16日)在廣播節目中則忍不住笑了，分析這狀況是「面子掛不住！」

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥15日在疫情記者會中，拒絕回答媒體詢問有哪些國家停打AZ疫苗，根據外媒報導統計，目前至少有17個歐洲國家停打，加上亞洲及非洲，總計有21國暫停施打AZ疫苗。針對「嗆記者為什麼要告訴你」一事，莊人祥16日則解釋說，「那天的狀況就是一時鬼打牆，我可以再說明，抱歉。」

陳揮文16日在節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中談到，那時候是綠媒記者問的問題，莊人祥也不理嗎？人家只是問有幾國停打AZ，「這什麼東西啊？為什麼莊人祥不敢面對AZ疫苗？因為台灣買最多就AZ，結果現在歐洲一堆國家不敢打」。

話說到此，陳揮文忍不住在節目中大笑，更稱此狀況就是「面子掛不住」、「這一定是弊案， 明明東洋可以買到比較便宜的輝瑞疫苗，為什麼不買？為何要買AZ，到現在一劑輝瑞都沒有，且現在11萬劑AZ誰要打？說醫護只有三成要打，三成算很多嗎？難道我數學變差了？」

(中時新聞網)