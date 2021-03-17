大學繁星放榜，國立竹山高中81人報名，錄取61名，錄取率達75％，其中國立大學24名，林冠廷錄取台大森林與環境資源學系；朱以軒、林芳郁已以希望入學，分別錄取台大醫學系、台大森林與環境資源學系，3人將在台大再續同學緣分。

今年，竹山高中有7名同學，以多元入學管道錄取卓越大學，其中錄取台大3名，也是竹山高中連續6年有應屆畢業生考上台灣大學。

竹山高中校長陳漢銘表示，大學選才管道越來越多元，希望入學、特殊選才、繁星等管道，有利於社區高中的學生，今年語文班全班33人，已有26人上大學；數理班35人，則有23人考上，分別占班級人數的78％及65％，除了歸功於老師的辛勤教導，及同學的努力外，根據學生個別的性向及興趣，適性輔導升學也是重要的因素之一，接下來還有申請管道，希望同學能好好準備備審資料，覺得自己適合指考分發入學的同學，也要把握時間衝刺。

(中時 )