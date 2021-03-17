氣立(4555)公布去年財報，疫情期間，口罩設備銷售長紅，下半年又逢5G等設備需求強勁，2020年繳出亮麗成績，稅後淨利1.37億元，年增209％，每股稅後盈餘2.04元。董事會通過盈餘分派案，擬發放現金股利1.5元，以今天收盤價61.2元計算，現金殖利率約2.45％。

原本去年第1季新冠肺炎疫情發生，大陸許多工廠停工、封城，影響到許多工廠稼動率，但氣立卻獲得口罩機等醫療急單，去年第2季營收呈現逆勢創高；第3季後疫情趨緩，全球各地陸續復工，電子、5G等設備需求供不應求，氣立訂單及稼動率都處於高檔，公司第2、3、4季營收都在4億元之上，帶動全年營收15.82億元，年增15.73％，合併營業利益為1.65億元，年增173.2％，歸屬母公司稅後淨利1.37億元，年增209％，每股盈餘2.04元。

今年手機、筆電及平板電腦等需求依舊強勁，全球也投入5G通訊相關設備的開發及生產，公司今年前2月累計營收達2.75億元，年增率88.3％，全年營運表現可望維持成長趨勢。

(時報資訊)