林務局補助苗栗縣政府辦理石虎友善生態給付，今年將擴大實施範圍納入12鄉鎮市，圖為2020年苗栗縣友善石虎生態給付試辦計畫頒獎。（本報資料照片）

苗栗縣政府持續爭取林務局補助友善生態給付，110年度苗栗縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫，預計3月底公告實施，農業處指出，此計畫已試辦2年，今年延續試辦計畫將擴大到12個鄉鎮市實施，並增加私有保安林項目，養禽戶則維持全縣均可申請，邀請鄉親把握機會挺保育拿獎金。

苗栗縣為石虎重要棲地，為保育瀕危物種，林務局補助苗栗縣政府，已連續2年辦理石虎友善生態給付，實施地區從通霄出發，隔年擴及苑裡、西湖，今年一口氣再納入更多鄉鎮市，農業處表示，除了原3鄉鎮，今年苗栗市、三義、銅鑼、造橋、大湖、三灣、南庄、卓蘭、後龍的鄉親也能申請。

自然生態保育科指出，有別以往，今年生態服務給付計畫增加「私有保安林」項目，12鄉鎮市內的國有林事業區外私有保安林，維持林相完整或配合政策改正，將發給棲地維護給付獎勵金，每公頃2萬元。其他項目的申請人也無須負擔紅外線自動相機安裝及保管責任，縣府會幫忙安裝和負擔費用。

保育科長張葦表示，養禽戶若發現雞舍受侵擾可通報1999，經認定可能是石虎危害，會有通報獎金3000元，並免費在雞舍安裝相機，3個月內拍到石虎有1萬元獎金。社區組成巡守隊每月巡1次，每月有5000元費用，縣府會架4台相機在社區，拍到石虎1次5萬，隔3個月再拍到再領5萬，社區巡守隊1年最高可領到16萬元。

張葦認為生態給付中，門檻較高、較難推行的項目是「友善耕作」，友善耕作農地必須配合不使用殺草劑與農藥，且符合農藥安全檢出，每公頃會有2萬元獎金，拍到石虎影像再加碼1萬元獎勵金。申請受理時間將於3月底於縣府網站公告。

(中時 )