中央今年元旦起開放萊豬進口，台中市議員陳廷秀、賴義鍠、朱暖英等17日質詢說，台中市食品安全衛生管理自治條例部分條文被中央宣告無效，市府如何把關食安？市長盧秀燕說，中央此舉是打臉台中市議會、打臉台中市政府、打臉台中市所有人民，市府將加強稽查、嚴格把關，保護市民健康與權益。

陳廷秀表示，去年底中央來函宣告萊豬零檢出相關自治條例無效，這違反憲法對地方自治的制度性保障及中央地方權限的分權分立原則，應由議會提起釋憲。法制局長李善植說，今年1月18日已向中央提出訴願，但中央尚未回應，訴願仍審理中。

市議員陳廷秀表示，中央來函宣告萊豬零檢出相關自治條例無效，這違反憲法對地方自治的制度性保障及中央地方權限的分權分立原則，應由議會提起釋憲。（陳世宗攝）

朱暖英說，中央從寬鬆、地方從嚴謹的萊肉安全標準，因為中央無效的宣告，使得從嚴審查萊肉的條例，實際上已經形同虛設，無法切確執行地方上對萊肉零檢出的訴求，降低民眾誤食到萊肉的可能。食品安全衛生管理法的立法，本質上就是以「維護國民健康」為目標。

衛生局長曾梓展指出，市府絕對與市民同一陣線，為提前因應中央開放萊豬進口政策，去年9月起陸續整備跨局處資源，今年元旦起至2月底積極展開肉品監測及查驗，目前共查驗出16件牛肉含有萊克多巴胺，雖未超出法規容許量，但市府主動公布於「台中市萊豬牛宣導專區」，讓民眾自由消費選擇。

衛生局強調，市府也修正「台中市檢舉重大違反食品安全衛生管理法案件獎勵辦法」適用範圍，鼓勵民眾舉發不法業者，並率先全國訂定「牛豬產品無瘦肉精金標章」，業者通過審核後，市府不定期派員稽查抽驗，若驗出肉品含瘦肉精，將依法加重裁罰並廢止標章。

(中時 )