台南市新進國小棒球隊成立已經有30年時間，近年打出成績，在南市硬式少棒聯賽都打入前5名，但每年花在裝備、訓練及比賽費用就將近120萬元，除補助外仍得四處籌措經費。（台南市新營區新進國小提供／莊曜聰台南傳真）

台南市棒球運動興盛，但小學名校多半集中在溪南及市區，溪北地區僅有新進國小、白河國小成立棒球隊，其中新進國小棒球隊已經有30年歷史，之前因場地不足，還用地下室苦練，近年在教練陳泰碩帶領下闖出名號，連續3年都打入南市硬式少棒聯賽前5名，但球員每年訓練、裝備及征戰相關就要花費逾百萬元，相當燒錢，校方除了爭取各界資源支持外，也希望能有專任教練，帶領球隊更上一層樓。

新進國小校長林良駿表示，少棒隊目前球員約有30名，除了周六整天在新營體育場旁場地固定練球外，平常日只有周一、二放學後在地下室進行打擊及簡單守備練習，周三到周五則是課輔時間，由於成員中不少人出身單親、隔代教養或清寒家庭，加入球隊不僅減輕家長負擔，孩子們也能藉此培養出團隊合作精神。

教練陳泰碩說，棒球隊的宗旨就是快樂打球，並藉由訓練及比賽，鍛鍊孩子們的體魄及意志力，雖然不像少數名校能吸引先天條件較優秀的學生就讀，但一步一腳印從頭練起，還是能與強隊抗衡，面對像王建民母校的崇學國小，抑或協進、安慶等名校絲毫不怯戰，表現出色；隊中一名沈姓學生，還克服血癌病魔，成為主力戰將，很不簡單。

但棒球隊每年花費約120萬元，支出不少，雖有公部門補助仍有許多不足，還有賴各界人士支持，新營在地廟宇同濟宮在市議員李宗翰牽線下，17日捐贈6萬元給球隊，同濟宮主委吳妙芬也允諾每年定額贊助，希望球員們在棒球及求學路上能走得更順遂。

另外，目前南市13所有少棒隊的國小中，就有5所配有專任教練，新進少棒隊雖然在南市聯賽曾名列四強，對外盃賽也闖入過16強，但因每年教育局招考人數有限，尚未能有名額分配，家長們希望市府能重視溪北體育，讓棒運發展更多元興盛。

(中時 )