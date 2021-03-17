國內自助餐廳龍頭饗賓餐旅集團擴大展店規模， 饗賓總經理陳毅航表示，今年預計展店15家，有4家以上落腳南台灣，整體分店數將超越10家，畫下集團新里程碑，強調們非常看好南部市場，期望能為南台灣帶來更好的餐飲作品、更多的就業機會、更深的在地關懷，共同對市場經濟與發展盡一份力。

饗賓餐旅為展現對台灣在地的熱誠，今年推出「饗賓想在地計畫」，以想在地顧客、想在地文化、想在地回饋三大概念，提供消費者更全面的美食體驗，期許打造在地美食聚落、經營在地美食差異。

饗賓首站鎖定高雄，選定旗下三大主力品牌「旭集」、「饗泰多」、「開飯川食堂」於3月20日(六)三箭齊發搶進南台灣新地標-義享天地，並嚴選在地人氣漁獲-龍膽石斑，推出五道義享限定料理、義享獨家伴手禮與多重限定好禮。此外，「旭集」亦推出高雄限定為期16天(4／3至4／18)黑鮪魚生魚片、握壽司吃到飽，以日本空運極上鮮味攻陷在地老饕味蕾。

饗賓餐旅2010年於南台灣開出首家分店，10年來深耕南部市場，成功獲得在地顧客信任、打響品牌知名度。近年看好南部餐飲市場活絡商機，「饗賓想在地計畫」首站選定高雄揮軍南下，期望創造南部餐飲市場多元發展，並以顧客、文化、回饋三大概念延伸至全面顧客體驗。

陳毅航表示，「想高雄顧客」是從消費者喜好與需求出發，觀察在地消費者更傾向追求多元體驗，此次攜旗下不同菜系人氣品牌─日式頂級Buffet「旭集」、新潮泰式料理「饗泰多」、老功夫新思維川菜「開飯川食堂」同時進駐義享天地。

至於「想高雄文化」則特別選用高雄在地食材─龍膽石斑，推出五道高雄限定菜色，分別為旭集的「龍膽石斑松前燒、龍膽石斑祐庵燒、龍膽石斑地鷄鍋」；開飯川食堂的「水煮龍膽石斑」；饗泰多的「闖園龍膽石斑」，除了菜品店裝皆下足苦心，加入高雄熱情、港都元素，打造義享天地專屬特色體驗。

饗賓也特別加碼「想高雄回饋」，特別設計義享獨家伴手禮─「醬醬好作伴」禮盒，以三大品牌精選特色研發獨門醬料，包含旭集的「赤味噌醬」、開飯川食堂的「川香牛肉辣拌醬」、饗泰多的「冬蔭辣醬」，開幕來店消費滿2000元以上即贈送乙組(不累計，數量有限，送完為止)，旭集義享店、開飯義享店、饗泰多義享店皆適用，讓顧客一口氣將饗賓好味道帶回家。

(中時 )