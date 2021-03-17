倫元投顧分析師陳學進表示，台股17日開低震盪拉回，終場下跌97.34點，跌幅0.6％，收在16,215.82點；櫃買指數則震盪上漲0.29點，漲幅0.15％，收在199.4點；三大法人進出方面，外資續賣129.33億元，投信買超5.43億元，自營商轉賣10.71億元，惟外資法人於台指期轉賣6,958口多單，累計淨空單部位為27,350口，心態轉趨謹慎保守。

受美國公債殖利率驟升影響，市場憂慮恐使美國聯準會（Fed）提前收縮資金及升息，使外資買盤力道裹足不前。不過，即便美債殖利率16日攀升至1.6459％，距離警戒值3％仍有一大段距離。至於資金面，Fed主席鮑爾重申目前勞動市場距離最高就業水準尚遠，並不擔憂通膨問題。此外，疫苗陸續啟動施打、美國1.9兆美元刺激法案正式上膛，台股後續只需守穩前低或季線關卡不破，在多頭行情持續下，仍可期待個別題材股表現。

個股方面，本周納入投資組合的先進光，官司和解、大立光入股，雖股價急漲後短線震盪，惟只要業內法人大戶心態積極偏多不變，後市仍有續漲機會可期，操作建議空手者不追高、持有者善設停利。

選股方面，包括天鈺、普誠、敦泰、晶宏、九暘、聯傑、安國、展匯科、中光電、晶焱、驊訊、松翰、淳安、光耀、榮科、海德威、愛普、世芯-KY、飛宏及鴻家軍等，股價表現亮眼，顯見後市仍是多頭格局、內資當家，市場聚焦中小型轉機股表現。

(工商 )