證券分析師陳杰瑞表示，台股17日在期貨結算影響下，盤中震盪劇烈，終場下跌97點，收在16,215點，呈現價跌量增，短線有轉弱疑慮。不過，正因為適逢台指期結算，成交量較易失真，建議投資人可再多觀察一天。

近期台股維持橫向震盪整理，究竟後市將可望再創新高，抑或是短線轉弱，觀察重點主要有三個。首先須觀察台積電除息後的買盤力道，台積電由於股價高，季配息2.5元，換算成年配息10元，殖利率不到1.7％。在殖利率不高又想節稅的情況下，近期棄息賣壓較大，除息日後買盤並不積極。不過，仍不排除是台指期結算的關係，因此18日股價是否能見到外資買盤回籠，將成為台股能否再創高之關鍵；若外資持續賣超，仍須提防大盤短線轉弱的壓力。

第二，驅動IC近期傳出漲價，惟漲價消息未獲台積電證實，指標股天鈺、敦泰17日均出現高檔爆量下跌，出貨跡象明顯。後市若IC設計股轉弱，勢必要有新的族群接棒，否則台股在沒有主流情況下，恐難再創高。

最後，鴻海股價再創逾十年來新高價位，隨MIH聯盟大會將於25日首度召開，電動車能否成為新主流，亦是台股創高關鍵之一。

個股方面，本周納入投資組合的普誠，反應IC漲價題材，股價有望持續創高。

(工商 )